更新版 1-加拿大央行：维持利率不变，暗示可能无需进一步降息

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(新增记者会讲话细节)
路透渥太华4月15日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三宣布维持指标利率不变，并暗示不急于进一步降息，因央行预期经济会在今年稍后较第一季度的零增长有所反弹。
波洛兹在1月意外宣布降息25基点，旨在为石油比重偏大的加拿大经济提供“保险”，避免因油价崩跌而陷入衰退。他周三暗示这可能已经足够。
“鉴于目前看到的情况，我们的风险预估大致平衡，因此通胀前景在上下两方面均存在风险，但我们相信风险是平衡的，因此经济已拥有适度的保险，”他在记者会上说。
央行将第一季经济成长环比年率预估从1月时的1.5%调低至零，但称第二季，特别是第三季，涨势应会强劲得多。
波洛兹重申其观点，认为油价暴跌的影响可能在年初那段时间里最为严峻。
他表示，如果油价冲击较他预想更猛烈，经济到2017年还没有恢复到以全负荷产能运行，那么证明他的观点有问题，“这种情况下将考虑改变货币政策”。
央行较市场预期更看好经济，因此提振加元 升至2月中以来高点。交易员亦削减降息押注。
加拿大是主要石油出口国，始于去年的油价暴跌严重打击了该国的石油开采行业以及就业。
但波洛兹预测，非能源出口、投资和就业将在年中前后开始出现加速成长。
“这当然会给人留下央行准备显得谨慎一点的印象，但情况绝非如此，”道明证券加拿大宏观经济策略主管David Tulk说。
央行表示，在成长疲弱的第一季，加拿大产出缺口扩大，并给通胀带来进一步的下行压力，但央行预计经济成长将会复苏，意味着“产出缺口将在今年晚些时候回到之前的轨道上。”
央行提到加元贬值、借贷成本降低以及美国经济成长增强是经济成长中的有利因素，市场期待未来几个月的数据能够说明，这些有利因素能否可以盖过不利因素。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。
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