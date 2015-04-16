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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 09:40 BJT

金属期市：伦铜持坚，此前疲弱的美国数据拖累美元

上海期交所主力6月期铜合约 升0.7%报每吨43,190元人民币(6,962美元)。

3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。

路透调查显示，中国铜需求低迷，今年将给铜价构成压力，尽管矿厂生产遇阻将使预期的市场过剩幅度减半。中国是全球主要铜消费国。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 于春红)

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