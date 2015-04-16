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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 09:55 BJT

航空产业：南非航空与中国国航和海南航空展开策略协商--彭博

路透4月15日 - 彭博援引知情消息人士的话报导，处境艰难的南非航空公司(SAA)正在与中国国际航空公司 和海南航空 洽商，建立一个以西非为中心的枢纽，或出售南非航空的部分股权。

彭博称，直接购买部分股权似乎不太可能，不过协商可能促进相互更深层次的技术合作。

由于不在正常上班时间，未能联系到上述三家航空公司予以置评。(完) (编译 李爽 审校 于春红)

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