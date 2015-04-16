港报财经评论：港股短期调整，长线估值升级--信报4月16日

港股短期调整，长线估值升级/ 习广思

港股急升后开始进入小休阶段，恒指及国指虽然均有进账，但火车头港交所 及腾讯 却有点泄气，改由内银股及“三桶油”领导大市，连日大升的股份，普遍于高位出现回吐。大市成交额缩减至2,161亿港元。不过，经短期调整后，再续升势机会不低。里里外外形势颇佳，原油价格创今年新高，升至每桶54美元。美国企业的首季业绩暂时没有大走样，摩根大通因股债买卖获利，业绩胜预期。英特尔业绩符预期，股价在场外交易时段扬升。

今年以来，美股各主要界别中，除了医药护理升了8.7%，表现特别好之外，非必需品消费亦升了6.1%，这界别包括与汽车业相关的、名牌货品、衣履零售等，反映市场对美国经济看法不淡。欧股也有同样情况，表现较佳的不少是非必需消费品股。昨天“三桶油”中石油 、中海油 、中石化 表现相当靓，主要是油价创下今年新高，是自去年中以来首次升破100天线，技术走势不俗。基本面上，美国能源部预测，钻油台连月关闭停产后，七大页岩油产区的产量将见顶，5月日产量将较4月减少57,000桶，相对美国日产近千万桶原油，这个数字可说是杯水车薪，无助解决油产供求失衡情况。不过，这对石油看好的投资者而言，可说是期待已久，望穿秋水。国际能源署（IEA）的3月报告轻微调高今年全球每日消费量9万桶，至9360万桶。但供应量方面，由于国际石油输出国组织（OPEC）不断增产，3月产量升近4年新高，令3月全球原油日均产量至9,520万桶，供过于求情况严重。

尽管如此，油市最差的日子已过去，今年余下日子，油价重上60至70美元水平并非幻想，“三桶油”仍值得投资者继续持有，或等候低位增持。中国内地昨天公布首季经济按年增长7%，是2009年以来最差。分产业看，第一产业增加值按年增长3.2%；第二产业增加值增长6.4%；第三产业增加值增长7.9%。分经济类型看，国有控股企业增加值按年增长1.7%，集体企业增长2.4%，股份制企业增长7.4%，外商及港澳台商投资企业增长4.3%。以上数据清楚显示中国经济正在转型，第三产业表现胜第二产业，民营企业胜国企。

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慎防金价被挟淡仓/ 苏子

实在难以想像，目前的金融市场可以畸型至如德国国债这类固定收益工具，竟然沦为像黄金般也有持有成本。目前7年以内的德国国债的息率全为负值，市场预期，最具参考价值的10年期国债息率，在可见的将来亦会跌至负值。由于债息与债价呈反比关系，因此意味着呈负值的债息反映德国国债的价格已升至一个极不合理的水平，而这种反常现象，在在反映目前德国的债市正呈泡沫现象！

目前市场看淡黄金最有力的理据便是，美国加息将削弱没有利息收入的黄金的吸引力。因此金价每次出现一定的反弹幅度时，均会引来市场上众多不看好的投资者狙击，故金价的表现令不少看好者大失所望。可是，美国加息同样会削弱目前已持有成本的德国国债的吸引力！然而目前市场却预期德国国债10年期的息率将会进一步下跌至负值水平；换言之，即市场相信德国国债价格继续上升的畸型现象仍会持续下去，目前市场认为美国加息削弱黄金吸引力的理据其实站不住脚，因为在眼中，既然大家同样有持有成本，但黄金的吸引力，怎样计也不会差得过德国国债吧！目前德国国债已几可肯定升至一个不合常理的水平，故小心一旦市场上有任何风吹草动，使到德国国债突然遭到大手抛售，并令到债息迅即止跌回升，估计届时市场上的避险情绪便会急升，金价此时将有极高机会受惠急升。

前晚金价触及1,183.68美元两周低位后便强力反弹接近15美元，由于此低位刚好为近期升幅的50%调整目标，而触及此低位后，金价已可即时强力反弹，故此低位可以说是金价短期内的好淡判别位，若能稳守不破，并升回10天平均线阻力收市，则金价在日线图上的头肩底形态，将对黄金不看好的投资者具有极大的威胁。由于目前看淡金价后市的分析师及投资者的比例甚高，因此提防国际大户会伺机挟淡仓图利，一旦金价升穿100天平均线阻力收市，相信上述的利好形态随后将有甚高机会获得确认。

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