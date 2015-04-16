港报财经评论：中央料撑经济，股市可走更远--经济日报4月16日

中央料撑经济，股市可走更远/ 林瑞芬

恒指昨升0.2%至27,618；国指收报14,471，升1.5%；大市成交额2,161亿港元。升势趋缓和，相信只为再走更远路而准备。据传首家投资港股的公募基金为景顺长城，首发规模达110亿人民币。中国证监会最新资料显示，截至2015年一季度末，中国内地公募基金资产规模高达5.24万亿港元，大有空间想像。资金南下，个股陆续见火箭式升势，阿里健康 获注资产后昨日复牌，最高涨99%，收报涨81%。

上证破4,000关后，仍然企稳在楼上，昨收报4,084，跌1.2%。一季度国内生产总值140,667亿人民币，按可比价格计算，同比增长7.0%。符合市场预测，增速放缓率不至于低于社科院早前预计的低于7%，不算太惊吓。不过，固投以至地产投资的增速仍然慢，相信中国有压力出招推动。中国人民银行在3月底已经放松了对抵押贷款的限制并降低了房地产交易税。预计未来，人行还可能会减息或存款准备金率。上证3月以来由3,200起步而中途未有显着的调整，后市或随时作回吐震仓，不过，在市场不认为A股有广泛性泡沫下，中期牛势还是维持预期。据最新据滙丰报告认为，根据股市市值相对于经济规模的比率，中国股市仍然比2007年时低大约40%。而根据彭博新闻社以及国际货币基金组织的资料，以中国为主要上市地的上市公司市值为7.3万亿美元，而2014年中国国内生产总值（GDP）估计为10.4万亿美元。该70%的市值/GDP比率只是70%左右，低于8年前中国股市最高点时的110%，也低于目前美国的143%。微观3月以来，一带一路股昨续扬飞，而配搭估值低的内银股，支持上证一路攀升，亦可消减泡沫风险。

经济低增长是中国的新常态想法成主流，低一点的经济数据对股市的冲击不大，但波动是有的，如上证昨曾低回见4,069，其后一度抽升至4,135，最后收报4,084，守支持3,800，推动牛市走远之势仍在。而推动的大概元素，据国泰君安总结，公共政策部门采取了一种虽不刺激但会兜底的宏观调控新思路，为改革赢得时间。在强改革与宽货币组合下，加码基建投资对冲房地产投资下滑，预计2季度稳增长加码。地方债替换降低无风险利率、提升投资股市风险的偏好。还有一带一路、亚投行等推动，发挥中国在国际市场的政经影响力，对中期憧憬有盼望。

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经济仍受压，大市暂整固/ 余少文

中国内地第一季经济增长只有7%，难怪李总指经济下行压力未减，表示要加大定向调控，即是说短期或有调控措施出台，但大市宜先整固。A股昨日反覆下跌，当中上证综合指数跌穿4,100点，收报4,084点，沪深300指数也失守4,400点，收报4,380点，沪深两市成交额合计降至1.35万亿人民币左右。但国企指数全日表现好过A股，因为内银股继续成为追落后对象，带动国指升207点或1.5%，收报14,471点，成交额473亿港元，不足33%主板H股可以随大市上升；至于红筹指数升41点或0.8%，收报5,260点，成交额132亿港元。

国家统计局昨日公布第一季和3月份经济数据，首季GDP符合预期只有7%，但零售销售、工业增加值、固定资产投资等都差过市场预期，以及增幅较2月或首两月有所放缓，反映中国内地3月经济偏弱为主，应是中国内地股市昨日反覆向下的原因之一。只是国企表现整体较A股略好，或是大户憧憬中国继续宽松政策。其实，总理李克强在前日已表示，中国内地经济开局总体平稳，结构调整亮点频现，定向调控等政策一定程度对冲了下行压力，但市场需求依然低迷，稳增长仍须持续发力。但必须清醒看到下行压力还在持续加大，按照中国经济工作会议的要求，坚持稳中求进工作总基调，保持定力，灵活施策，在区间调控基础上加大定向调控力度，针对新情况新问题，用多种政策工具，守住稳增长保就业增效益的基本盘。

李总亦重申，把握好稳增长和调结构的平衡，政府工作报告确定的打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务双引擎，推进互联网+行动计划，实施中国制造2,025，推动装备走出去和国际产能合作，发展服务业等稳增长、调结构的有力措施，可以释放巨大内需潜力。由于中国内地经济未有起色，如近日所指，中国至少要保持现有货币政策，短期有机会再放松一下流动性，一如李总所讲的定向调控，或可能是定向降准。不管如何，只是担心中国一如预期般出招，则在好消息也浮现后，只余季度业绩可以支撑大局，再加上大市近期急升，A股出现顶背驰，国指和红指都出现超买，大市出现调整的机会率在上升，故投资者要留意。

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