港报社评：顶经济放缓压力，股市助稳增长--星岛日报4月16日

内地公布首季经济增长7%，没有惊喜也没有惊吓。在中央明认经济仍然有下行压力的格局下，相信内地股市仍然要继续发挥其对经济「维稳」的任务。

内地经济由竭泽而渔式的粗放型高速增长，转型向可持续发展的中高速增长，遇上环球市场需求疲弱影响出口，调整过程并非一帆风顺。东莞部分低档制造业面对的困境，对比深圳一些科网创新巨企的崛起，是内地经济转型兴替的缩影。

今天内地提出以内需带动经济未来发展的「新四化」，就是工业化、城镇化、农业现代化及信息化，再加上互联网与实体经济结合，制造业向自主创新升级，来带动投资和消费。

在这个调整升级的过程中，内地在驱动经济的投资、出口和内部需求消费三个引擎中，加强对内需的倚赖；在农业、制造业和服务业的三层产业中，刺激对服务业的需求。今年首季的经济增长分布，服务业增长比较快，占国内生产总值的比例已经超过50%，高新技术产业增值比工业平均快，当中新能源汽车和机械人产值增长逾五成，符合转型方向。

内地经济新旧动力如果青黄不接，经济出现硬着陆，不但影响社会经济稳定和百姓生计，还会对发展新产业造成更多波折。因此，中央的基本经济政策，仍然会是积极推动「稳增长」来确保「调结构」顺利进行。

政府会继续推行种种改革，来打破经济增长的瓶颈，特别鼓励民间企业茁壮，发挥「大众创业，万众创新」，倒逼国企改革，政府精简企业注册机制后，今年首季新注册企业激增了38%。政府更要进一步解决民间中小企「难借钱」的问题，开放融资渠道，继续放宽银根，外界憧憬中央会进一步减息或降低银行存款准备金。

这种经济形态短期不变，中央会乐见股市蓬勃，作为稳定经济、方便融资、刺激消费的工具。由于这阵子投身股海的股民不乏八、九十后的年轻一代，他们没有经历过股市暴跌的教训，极为勇猛进取，股市太疯狂时，中央会出言警告，务求令股市「健康」发展，间中泼一点水降温，不等如打压。

港人除了短线赶搭一趟股市顺风车，更重要是发掘利用内地经济转型新动力的商机，开拓香港经济长期发展的财路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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