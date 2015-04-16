港报社评：顶经济放缓压力，股市助稳增长--星岛日报4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
内地公布首季经济增长7%，没有惊喜也没有惊吓。在中央明认经济仍然有下行压力的格局下，相信内地股市仍然要继续发挥其对经济「维稳」的任务。
内地经济由竭泽而渔式的粗放型高速增长，转型向可持续发展的中高速增长，遇上环球市场需求疲弱影响出口，调整过程并非一帆风顺。东莞部分低档制造业面对的困境，对比深圳一些科网创新巨企的崛起，是内地经济转型兴替的缩影。
今天内地提出以内需带动经济未来发展的「新四化」，就是工业化、城镇化、农业现代化及信息化，再加上互联网与实体经济结合，制造业向自主创新升级，来带动投资和消费。
在这个调整升级的过程中，内地在驱动经济的投资、出口和内部需求消费三个引擎中，加强对内需的倚赖；在农业、制造业和服务业的三层产业中，刺激对服务业的需求。今年首季的经济增长分布，服务业增长比较快，占国内生产总值的比例已经超过50%，高新技术产业增值比工业平均快，当中新能源汽车和机械人产值增长逾五成，符合转型方向。
内地经济新旧动力如果青黄不接，经济出现硬着陆，不但影响社会经济稳定和百姓生计，还会对发展新产业造成更多波折。因此，中央的基本经济政策，仍然会是积极推动「稳增长」来确保「调结构」顺利进行。
政府会继续推行种种改革，来打破经济增长的瓶颈，特别鼓励民间企业茁壮，发挥「大众创业，万众创新」，倒逼国企改革，政府精简企业注册机制后，今年首季新注册企业激增了38%。政府更要进一步解决民间中小企「难借钱」的问题，开放融资渠道，继续放宽银根，外界憧憬中央会进一步减息或降低银行存款准备金。
这种经济形态短期不变，中央会乐见股市蓬勃，作为稳定经济、方便融资、刺激消费的工具。由于这阵子投身股海的股民不乏八、九十后的年轻一代，他们没有经历过股市暴跌的教训，极为勇猛进取，股市太疯狂时，中央会出言警告，务求令股市「健康」发展，间中泼一点水降温，不等如打压。
港人除了短线赶搭一趟股市顺风车，更重要是发掘利用内地经济转型新动力的商机，开拓香港经济长期发展的财路。
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韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。