港报社评：政府表明立场，促民主党务实抉择--文汇报4月16日

政务司司长林郑月娥昨日开始约见包括民主党在内的部分反对派议员讨论政改。她强调，人大常委会「8．31」决定是制定普选方案的依据，稍后出台的政改方案完全按照人大决定的框架而制定，不可能改变。

政改方案即将出炉，专责政改工作的林郑月娥司长与有关政党成员会面，尽最大努力争取各方对政改方案的支持。有人认为，为求政改方案最终能在立法会通过，中央会如2010年政改一样，在最后关头「开绿灯」，作出一定让步以换取反对派的支持，这是不切实际的遐想。

全国人大常委会的「8．31」决定，是一个合宪、合法、合理的安排，具有宪制性的法律效力。基本法和人大「8．31」决定共同构成了香港实施普选的法律保障。人大决定包含的三个核心要素，即提名委员会、候选人数目和「过半数」要求，明确了特首普选的原则和制度框架，是特区政府制定政改方案必须依照的根据，没有再作修改的空间。落实普选必须依法办事，反对派应放弃改变人大决定的幻想，回到合宪合法的轨道上来，理性讨论落实普选。

民主党顺应民意支持政改方案，令香港民主实现飞跃，也拓展自己的政治空间；若受制于激进反对派而綑绑否决政改，一定会遭到选民的惩罚。民主党已经到了作抉择的关头，支持政改的民意相当清晰，否决政改弊端亦一目了然，民主党是做香港民主进步的推手，还是当阻碍民主的历史罪人，是时候以智慧和勇气作出正确决定。

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