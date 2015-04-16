港报社评：市建局高层理念争议，折射应审视营运模式--明报4月16日

市建局高层之间因为营运理念不同而出现人事变动，原行政总监谭小莹辞职，连日来传媒报道的资料和情况，披露了谭小莹与市建局主席苏庆和决裂的因果。不过，撇除对两人的是非对错作判断，事件暴露出来的问题，涉及市建局现行营运模式能否持续、市建局架构是否臃肿和效率的衡工量值问题，都值得社会讨论。

市建局陷身困局，主要原因是收购旧楼成本高昂，须按同区7年楼龄楼价赔偿。近年楼价不合理飙升，市建局收购的旧楼即使已经溶溶烂烂，仍要赔偿尺价动辄万元，特别是历年多个需求主导重建项目，由于地盘细小效益有限，亏蚀将数以10亿元计。

7年楼龄赔偿政策，不单构成市建局的财务负担，某一程度还衍生道德风险；一些旧楼业主觊觎优渥赔偿，对维修物业采取消极态度，容让楼宇残破老旧，藉此「迫使」市建局收购重建。因此，这项政策有需要检讨。但是，只要政府弱势，不敢挑起敏感议题，致使明知7年楼龄赔偿有欠公平，社会上都没有机会讨论。今年有区议会选举、明年有立法会选举、后年有特首选举，在这些选举年，更难以期望政府有勇气改变7年楼龄赔偿政策。

按目前所知，市建局内部的营运争议，苏庆和更多关注财务情况；就主席的职能而言，此乃应有之义，因为市建局最终需要政府打救，即是其模式不可持续，纵有多崇高的理想也属枉然。不过，若绕过市建局的法定角色与职能，将之蜕变为类似发展商的机构，也不妥当。市建局需要改变，应该全面检讨重建策略，包括在政府整体房屋供应担当的角色、7年赔偿政策与公益职能等，探求一个可以持续发展的定位，才是恰当做法，避免出现不必要误会和猜疑。至于把收购旧楼外判给地产代理，予人市建局变质牟利之感，损害其形象，这个想法应该休矣！

市建局是公营机构，属于审计署工作职权范围之内，恰当做法是由审计署对市建局的营运进行衡工量值审计，以确定是否有冗员，并审视其工作方法是否有改善空间。今次市建局内部争议折射出来的情况，审计署对它全面作一次体检，也该是适当时候。

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