港报社评：赶绝水客南北夹击，港可追税深须肃贪--信报4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
深圳户籍居民来港签注，「一签多行」变了「一周一行」，旨在减轻水货客造成的滋扰。据说水货集团已然即时应变，聘请更多的香港人加入走水货。
除了为深圳人来港设限之外，怎样才可以相对有效地赶绝水货客呢？不妨记住两句老生常谈的俗谚：杀头生意有人做，赔本生意没人干。因此，特区政府有意向水货集团的幕后金主追收逃税，诚然是值得鼓励的一道板斧。
由政务司司长林郑月娥领导的跨部门工作小组提出一项新措施，将怀疑参与水货活动的组织者资料交予税务局。部分以水货图利的操控人未必有商业登记，即使有登记亦可能没有申报走水货所赚得的利润，所以交由税局调查跟进，未尝不是打击水货集团的好办法。
由于法制迥异，水货与走私在中港两地是两个不同的概念，在香港合法购物，运到内地往往变成违法。因此，南北夹击无疑是比较可取的做法，据知香港海关现时一旦发现有人怀疑携带大量货品北上过关，会透过热线即时通报，交内地部门决定是否采取行动，未来双方有意加强通报并建立更强大的情报网络。
水货客令人困扰，个别行为过激的反水货客示威者亦赔上了香港声誉，一定程度上吓怕了内地游客，以为来到香港会受到不礼貌的无理待遇。既然特首梁振英声称「一周一行」是香港主动向内地提出的要求，那么梁特首应该把事情一办到底。一办到底的意思是说，堵塞「一周一行」的漏洞，防止水货集团借屍还魂，招聘香港人取代深圳人成「搬货蚂蚁」，并且加强与深圳当局的合作，务令海关的严查举措全面落实，从根本上切断水货集团的财路。
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韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。