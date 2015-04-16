港报社评：赶绝水客南北夹击，港可追税深须肃贪--信报4月16日

深圳户籍居民来港签注，「一签多行」变了「一周一行」，旨在减轻水货客造成的滋扰。据说水货集团已然即时应变，聘请更多的香港人加入走水货。

除了为深圳人来港设限之外，怎样才可以相对有效地赶绝水货客呢？不妨记住两句老生常谈的俗谚：杀头生意有人做，赔本生意没人干。因此，特区政府有意向水货集团的幕后金主追收逃税，诚然是值得鼓励的一道板斧。

由政务司司长林郑月娥领导的跨部门工作小组提出一项新措施，将怀疑参与水货活动的组织者资料交予税务局。部分以水货图利的操控人未必有商业登记，即使有登记亦可能没有申报走水货所赚得的利润，所以交由税局调查跟进，未尝不是打击水货集团的好办法。

由于法制迥异，水货与走私在中港两地是两个不同的概念，在香港合法购物，运到内地往往变成违法。因此，南北夹击无疑是比较可取的做法，据知香港海关现时一旦发现有人怀疑携带大量货品北上过关，会透过热线即时通报，交内地部门决定是否采取行动，未来双方有意加强通报并建立更强大的情报网络。

水货客令人困扰，个别行为过激的反水货客示威者亦赔上了香港声誉，一定程度上吓怕了内地游客，以为来到香港会受到不礼貌的无理待遇。既然特首梁振英声称「一周一行」是香港主动向内地提出的要求，那么梁特首应该把事情一办到底。一办到底的意思是说，堵塞「一周一行」的漏洞，防止水货集团借屍还魂，招聘香港人取代深圳人成「搬货蚂蚁」，并且加强与深圳当局的合作，务令海关的严查举措全面落实，从根本上切断水货集团的财路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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