中国房地产：今年首次将住房供应结构、土地供应结构联动调整--国土部

路透北京4月16日 - 中国国土部土地利用管理司负责人在解读房地产用地调控政策时表示，今年首次将住房供应结构与土地供应结构联动调整，明确可以将商品住房调整为保障房，将商品住宅用地调整为保障性住房用地、养老服务业等用地，结构调整的政策支持力度进一步加大，稳定供求关系。

国土资源部网站刊登的新闻稿称，当前房地产市场运行必须加快去行政化，回归市场经济活动规律本身。房地产市场管控要由过去的以行政手段为主向突出市场和强化监管方向转变，创造市场机制发挥作用的政策环境。

该负责人称，今年房地产市场调控思路很清晰：主要突出优化供应结构，明确支持自住和改善性住房需求，维护市场稳定。体现在三方面，包括分类调控、因地施策；结构调整和落实地方政策在维护房地产市场稳定方面的主体责任等，有效发挥地方政府在调控市场的主动性、积极性；稳定均衡避免大起大落，灵活搭配弥补市场不足。

他指出，突出政策调整的针对性、差异化，根据不同地区土地市场发展、发育程度和房地产市场供求态势，采取不同的调控政策应对，特别是从供应计划的编制入手，有增有减，合理确定新增住宅用地规模，政策的有效性、针对性进一步加强。

该位人士提到，中国房地产市场进入了新的发展周期。经过近十年来的高速发展，全国层面住房供不应求的局面已经得到缓解，住宅用地的供需态势已经由需求的单边快速增长向供需双向回调过渡。

一方面，部分地区房地产市场存在结构性、区域性供求矛盾，需要进一步加大土地供应力度；另一方面，部分二三线城市房地产用地供应已经超出了城市经济社会发展的需要，去库存压力较大，带来一定风险，需要分类调控、因地施策。

为稳定楼市，中国央行和财政部等多部委在3月底联手释出房地产放松政策，包括调低二套房贷最低首付比例、信贷优惠以及税收优惠政策，并加大改善性住房需求。

**土地改变用途须合规**

该位负责人指出，调整土地用途、规划条件，必须满足两个前提：一是房地产供应明显偏多或在建房地产用地规模过大，二是已出让的未开发房地产用地，允许转型的方向很明确，就是国家支持的新兴产业、养老产业、文化产业、体育产业等项目。

他指出，一般来说，住宅用途的地价较高，但供过于求会形成宗地地价减值，转向其他用途原用地者可能会有损失，这就需要地方政府部门周密筹划，政府与土地使用者按市场实际出发，努力实现双赢，促进地块开发。

此外，将尚未开工房地产项目用地转变用途、调整规划建设条件用于棚改安置房和公共租赁住房建设的，市、县国土资源主管部门应重新核定相应的土地价款，更改土地出让合同。

他表示，重新核定土地价款，应该按照新用途，经专业地价评估确定价款。符合划拨用地条件的，可以重新办理划拨用地手续，核发划拨用地决定书。地价款按照公平公正公开的原则，由政府与用地方协商解决。（完）

浏览详情请点选国土资源部官网(www.mlr.gov.cn/) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)