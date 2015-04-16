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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 09:49 BJT

澳新汇市：澳元在强劲的澳洲就业数据公布后上扬

路透悉尼4月16日 - 澳元兑美元周四上扬约0.0067美元，因澳洲就业数据强劲。

澳元盘中上涨1.2%报0.7770美元。澳洲银行间市场利率期货<0#YIB:>跌幅最多达50个跳动点。

澳元本月稍早触及六年低点0.7534。(完)

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(编译 郑茵 审校　戴素萍)

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