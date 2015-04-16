台湾汇市：台币兑美元盘初走升，因美国公布疲弱经济数据

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透台北4月16日 - 台币兑美元 周四盘初走升。交易员表示，3月美国工业生产创两年半来最大月降幅，令台币随亚币同步上扬，外资汇入与股市上涨令台币实质价位突破31.20关卡。
他们指出，美国连续公布疲弱的经济数据，让市场对6月升息的预期降温，对美元能否继续维持强势表现也心存疑虑。周五美国还将公布CPI，在相关变数厘清前，汇市将在较大区间内震荡整理。
〞先反应欧美盘，市场对美元信心薄弱，就往下丢。”一位本地银行交易员说。
另一本地银行交易员则称，早上有外资汇入，且台股一反昨日的疲弱明显弹升，使得台币走势偏强。
台湾金管会主委曾铭宗周四表示，至本月14日(周二)为止，外资累计净汇入金额约1,996.54亿美元，较8日(上周三)时累计净汇入金额1,996.4亿美元，变化不大。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.150-31.200间交投。早盘主要交易区间落在31.163-31.189；上交易日区间则在31.220-31.272。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大，看升台币预期升温。一个月远汇报价 暂在31.125/31.155左右，上日纽约盘收在31.170。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.150-31.200
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韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。