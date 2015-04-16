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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 10:07 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初走升，因美国公布疲弱经济数据

路透台北4月16日 - 台币兑美元 周四盘初走升。交易员表示，3月美国工业生产创两年半来最大月降幅，令台币随亚币同步上扬，外资汇入与股市上涨令台币实质价位突破31.20关卡。

他们指出，美国连续公布疲弱的经济数据，让市场对6月升息的预期降温，对美元能否继续维持强势表现也心存疑虑。周五美国还将公布CPI，在相关变数厘清前，汇市将在较大区间内震荡整理。

〞先反应欧美盘，市场对美元信心薄弱，就往下丢。”一位本地银行交易员说。

另一本地银行交易员则称，早上有外资汇入，且台股一反昨日的疲弱明显弹升，使得台币走势偏强。

台湾金管会主委曾铭宗周四表示，至本月14日(周二)为止，外资累计净汇入金额约1,996.54亿美元，较8日(上周三)时累计净汇入金额1,996.4亿美元，变化不大。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.150-31.200间交投。早盘主要交易区间落在31.163-31.189；上交易日区间则在31.220-31.272。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大，看升台币预期升温。一个月远汇报价 暂在31.125/31.155左右，上日纽约盘收在31.170。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.150-31.200

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