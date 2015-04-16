《分析》中国央行引低资金成本之意坚决，经济不佳政策放松随时可期

* 逆回购小量操作，本周连续两周净回笼

* 周二七天逆回购利率再降10bp，为春节后第五降

* 央行继续表明引导社会融资成本下行之意

* 经济形势不佳，降准和降息等政策随时可期

* 降准之前，逆回购有望持续

作者 李宏薇

路透上海4月16日 - 中国央行本周连两周净回笼，且周二逆回购利率春节后第五次下行，以货币市场短端引领社会融资成本下行之意愈加明显。另外，不佳的经济形势，令市场对二、三季度再次出台降准、降息等宽松政策预期强劲。

业内人士称，降准现身以前，传达央行指向意图的逆回购操作有望持续，中标利率仍有下行空间。同时MLF(中期借贷便利)等工具也将继续发挥流动性调节功能。

中国央行周二和周四各进行了100亿元人民币七天期逆回购操作，其中周二中标利率下降10个基点(bp)至3.35%，为春节后第五次下行，周四则持稳。

中信建投证券宏观分析师王洋认为，从现有经济形势来看，“还需要长期性的量的放松。MLF规模大，但是有期限，不如转为降准。”

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，增速创出六年新低。尽管经济增长勉力达标，但从投资、消费和出口这三驾马车全面减速来看，未来经济下行压力只增不减，稳增长政策重拳呼之欲出。

目前七天期逆回购利率已高出银行间资金市场同期利率约50bp。因此也有业内人士认为，公开市场逆回购利率不断下行，也可能只是随行就市。

另外，在市场资金面已经明显走宽情况下，逆回购操作规模的作用渐被边缘化。

本周公开市场逆回购到期350亿元，据此计算，将净回购资金150亿元，为连续第二周净回笼。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/few44w

**降准之前，逆回购仍有存在必要**

虽然目前资金情况已经不需要逆回购注水，但从稳定预期，以及发挥价格指导功能角度看，降准之前逆回购操作仍有必要保留。

东京三菱日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，逆回购利率作为央行引导短端的一个重要指标，至少在新的一次降准前仍有必要存在，且仍有下行空间。

“指标利率还会降，确保短端利率(下行)能顺利传导到贷款端。”他表示。

央行调查统计司司长盛松成日前明确表示，央行综合运用公开市场操作、短期流动性调节工具、常备借贷便利等多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，有效降低了货币市场资金价格等短端利率，推动企业融资成本持续回落。

王洋还指出，如果央行停止公开市场逆回购，甚至有可能意味着降准已经为时不远。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 100

（周四） 100

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 350

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====