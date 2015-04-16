版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 10:13 BJT

台湾股市：早盘上扬逾1%，科技股与苹果供应商走升

路透台北4月16日 - 台湾股市周四早盘反弹逾1%，昨日因受外资大幅
卖超的打击而大跌。
    
    0151GMT，加权股价指数 上升101.16点报9,641.25点，与周边
市场走势一致。台股周三收跌1.06%。
    
    电子类指数 上涨1.3%，苹果 供应商仁宝电脑<2324.T
W>和日月光 分别劲升3.35%和2.5%。
    
    日月光的涨势助推半导体类指数 扬升1.58%。
    
    油电燃气类指数 亦大涨2.66%，运输类指数 则下滑0.8
8%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐