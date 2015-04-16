《独家新闻》德国汽配商格特拉克考虑上市或部分出售--消息

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
大多数的汽车零件商，像是Continental 、法雷奥 、Faurecia 或Leoni ，他们的市盈率为6-7倍。
格特拉克是在1935年由Hermann Hagenmeyer所创立，员工数逾13,000人。相比其他汽车零件厂商，格特拉克的复苏速度较慢。该公司估计2014年营业额为33亿欧元，息税前利润(EBIT)为2.3亿欧元。
11月时，格特拉克执行长Mihir Kotecha表示，预期公司2019年营收可达50亿欧元，并称中国将是其最大的生产市场。
**亚洲业者有买兴**
自从格特拉克在2009年执行重整计划后，便一直受到亚洲买家的关注。重整过程中，公司关闭了部分工厂并进行了裁员。
2012年，格特拉克与中国东风汽车 达成建立股权各半的合资企业的协议，为东风乘用车和轻型商务车开发变速器。
部分消息人士称，在合资协议最终达成前，东风最初有意买进格特拉克的股权。
两位专注于汽车业的银行人士表示，中国上汽集团或许也对格特拉克有兴趣，因后者可以助其提高在欧洲的市占率。
目前尚未立即联系到上汽集团和东风的代表置评。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 王洋/白云)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。