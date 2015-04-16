《独家新闻》德国汽配商格特拉克考虑上市或部分出售--消息

大多数的汽车零件商，像是Continental 、法雷奥 、Faurecia 或Leoni ，他们的市盈率为6-7倍。

格特拉克是在1935年由Hermann Hagenmeyer所创立，员工数逾13,000人。相比其他汽车零件厂商，格特拉克的复苏速度较慢。该公司估计2014年营业额为33亿欧元，息税前利润(EBIT)为2.3亿欧元。

11月时，格特拉克执行长Mihir Kotecha表示，预期公司2019年营收可达50亿欧元，并称中国将是其最大的生产市场。

**亚洲业者有买兴**

自从格特拉克在2009年执行重整计划后，便一直受到亚洲买家的关注。重整过程中，公司关闭了部分工厂并进行了裁员。

2012年，格特拉克与中国东风汽车 达成建立股权各半的合资企业的协议，为东风乘用车和轻型商务车开发变速器。

部分消息人士称，在合资协议最终达成前，东风最初有意买进格特拉克的股权。

两位专注于汽车业的银行人士表示，中国上汽集团或许也对格特拉克有兴趣，因后者可以助其提高在欧洲的市占率。