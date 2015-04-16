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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 10:37 BJT

台湾债市：五年债殖利率早盘区间盘整，短线交投暂缺明确方向

路透台北4月16日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四盘初量缩区间盘整。交易员指出，由于美国10年公债殖利率上日变化不大，多空消息夹杂致台债暂缺明确方向。

他们表示，目前国际油价走扬、美元回贬，多空消息相互抵消，让台债欠缺进一步指引方向，且短线陷入发债空窗期，交易商操作略显意兴阑珊，暂难跳脱区间狭幅盘整格局。

〞最近确实没有什么方向，短线盘势僵固在这里。〞一位证券商交易员说。

美国公债价格周三基本持平，因稍早公布的经济数据不及预期，使有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息的押注增加。指标10年期公债价格 持稳，收益率报1.90%，稍早跌至1.87%的低位。

本地时间10:26，104/6殖利率小升0.34基点，报0.9880%。而台股 同时间涨0.95%报9,631.49点。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.98-1.00%

* 10年公债104/5 ：1.515-1.53%

以下为最新相关报导连结：

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