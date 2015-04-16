台湾债市：五年债殖利率早盘区间盘整，短线交投暂缺明确方向

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透台北4月16日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四盘初量缩区间盘整。交易员指出，由于美国10年公债殖利率上日变化不大，多空消息夹杂致台债暂缺明确方向。
他们表示，目前国际油价走扬、美元回贬，多空消息相互抵消，让台债欠缺进一步指引方向，且短线陷入发债空窗期，交易商操作略显意兴阑珊，暂难跳脱区间狭幅盘整格局。
〞最近确实没有什么方向，短线盘势僵固在这里。〞一位证券商交易员说。
美国公债价格周三基本持平，因稍早公布的经济数据不及预期，使有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息的押注增加。指标10年期公债价格 持稳，收益率报1.90%，稍早跌至1.87%的低位。
本地时间10:26，104/6殖利率小升0.34基点，报0.9880%。而台股 同时间涨0.95%报9,631.49点。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：0.98-1.00%
* 10年公债104/5 ：1.515-1.53%
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--《综述》德国对下周达成希腊协议信心不足；希腊资金即将告罊 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。