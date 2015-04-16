修正-中国证券：证监会提醒股票投资者要充分估计风险，不跟风不盲从

(修正内文的证监会主席名字)

路透北京4月16日 - 中国证监会主席肖钢周四表示，投资者要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。他特别提醒新入市的投资者，参与股票投资要保持理性、冷静。

证监会网站新闻稿称，肖钢在出席上证50和中证500股指期货上市仪式上表示，去年下半年以来，中国股票市场呈现持续上涨走势，许多新投资者纷纷开户进场。新入市投资者中的相当一部分人对股市涨跌缺乏经验和感受，对股市投资风险缺少足够的认识和警惕。

“为此，我们提醒广大投资者，特别是新入市的投资者，参与股票投资要保持理性、冷静，决不可受'宁可买错，不可错过'等观点误导，要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。”