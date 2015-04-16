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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 10:26 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元受阻于费波纳奇回档位

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    * 澳元兑美元从0.7782回落，此前因澳洲就业数据强劲而跳空走高
    * 0.7939/0.7534的61.8%费波纳奇回档位在0.7785，一直是有效阻力
位
    * 澳元全面受到追捧，因市场预计5月降息机率仅为54%，原先为70%
    * 澳元兑美元支撑位如今在0.7715美元，此水准为就业数据公布前的
汇价。(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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