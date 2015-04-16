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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 10:34 BJT

日本股市：食品和制药类股回落拖累日经指数下跌；夏普因重组希望上扬

日经指数 早盘中段下跌0.5%至19,761.53点，此前触及4月8日
以来最低位19,751.05点。大盘上周五突破20,000点关口，之后缓步下跌
。
    
    油价上涨提振石油和矿业股，日本国际石油开发帝石 大涨3.
6%，JX Holdings 则涨3.1%。
    
    曾受惠于低油价的航空股则表现不佳。日本航空 跌2.7%，全
日空 则跌0.9%。
    
    东证股价指数 跌0.3%至1,583.62点，JPX-日经400指数<.JPXN
K400>跌0.4%报14,352.70点。(完)
  　　

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