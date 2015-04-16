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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 10:50 BJT

《全球市场》亚洲股市上扬，美元处于守势

“即使实际数据与预期一致，也将足以支持美国经济冬季放缓只是暂时情况的看法，因此支撑美元，”Monex Securities资深策略师山本雅文表示。

“如果美元上涨，那么兑欧元和澳元的升幅将超过兑日圆，因为日本当局并不乐见日圆进一步贬值，”他表示。

加元兑美元 跳升至三个月高位1.2280加元，此前加拿大央行意外暗示不会立即进一步宽松。

油价大涨亦支撑加元等商品货币。美国原油上涨，此前政府数据显示上周美国石油库存增幅少于预期。

美国原油 最新跌0.5%至每桶56.09美元，隔夜跳涨近6%。(完) (编译 李爽/汪红英/秦德兴/戴素萍 审校　于春红/王丽鑫/王洋/王兴亚)

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