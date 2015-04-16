版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 10:46 BJT

台湾新债：德意志银行新加坡分行30年美元零息债以4.16%定价--消息

路透台北4月16日 - 两位消息人士周四指出，德意志银行 新加坡分行将在台湾发行30年期零息美元债，两年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.16%定价。

该债券发行1.05亿美元，将在5月7日发行，由德意志银行台北分行主办。

路透暂时无法联络到德意志银行对此评论。

德意志银行新加坡分行此前已多次在台湾发行美元债。(完)

台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐