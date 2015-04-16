《焦点》澳洲3月就业劲增，削弱近期降息预期

整体而言，截至3月的一年中，净新增就业岗位184,200个，劳动力人口增加226,800人。

采矿业的就业受到资源价格尤其是铁矿石价格下滑的重击。不过该行业所占总就业人数的比例仅为2%左右。

截至2月的一年时间里，矿企共减员44,000人，约占该行业就业人数的五分之一。

然而在专业、科技服务领域中，同期新增的就业岗位是上述减员数的两倍多。

截至2月的一年中，专业、科技服务领域净新增就业岗位约99,000个，就业岗位数在所有行业中排名第四，这主要应归功于家居建材活动的猛增。

“家居建材热潮创造了大量的就业机会，”CommSec经济学家Craig James称，“建筑师、木工、建材供应商、五金店、家居生活店等，纷纷从中获益。”(完) (编译 张涛/王颖/刘秀红；审校 白云)