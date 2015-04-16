中国政策：鼓励实施棚户区改造货币化安置，消化部分存量商品住房--财政部

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透北京4月16日 - 中国财政部周四称，在支持保障性安居工程建设方面，鼓励实施棚户区改造货币化安置，对于商品住房库存量较大、房源充足的地方，鼓励采取货币安置方式，采取“补人头”与“补砖头”相结合，消化部分存量商品住房。
财政部网站刊登的新闻稿称，今年将进一步加大财政支持保障性安居工程力度，全国财政一般公共预算安排保障性安居工程资金3,602.28亿元人民币，比上年增长7%。其中，中央一般公共预算安排2,384.24亿元，比上年增加162.03亿元，增长7.3%。
同时确保税费优惠政策进一步落实。督促各地将保障性安居工程涉及的税费优惠政策落到实处，切实降低保障性安居工程建设运营管理成本。落实城镇保障性安居工程相关政策。督促各地落实城镇保障性安居工程贷款贴息政策，鼓励社会资本参与城镇保障性安居工程建设运营管理。
创新公共租赁住房建设运营管理机制。选择部分地方开展公共租赁住房建设运营管理实施政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）试点。研究制定政府投资建设保障性安居工程资产管理办法、公共租赁住房租金管理办法、保障性安居工程产权收益管理办法等。
中国2014年推进保障性安居工程建设的全年支出达4,319.49亿元，支持全国开工建设城镇保障性安居工程740万套。（完）
欲浏览详情请点选财政部官网(zhs.mof.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。