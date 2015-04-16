路透调查：分析师调降金价及银价预估，因美国升息在即

“印度1月的节日和婚庆需求、迪拜1月的购物节以及中国2月庆祝农历新年的需求情况让人大失所望，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

路透贵金属调查结果相关图表：link.reuters.com/dup54w

分析师也下调了他们对银价 的预期。3月调查预估中值显示，今年白银均价料为每盎司16.70美元，低于1月调查预期的17.20美元。对2016年银价的预估中值则从18.20美元降至17.80美元。

白银在今年年初的表现强于黄金，金银比(gold/silver ratio，即金价与银价之比)自去年12月触及的五年半高点回落至上个月的10月以来低点。

“我们没有找到支持白银表现好于黄金的基本面因素，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。