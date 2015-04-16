中国政策：严格防治水污染，取用水达上限地区暂停建设项目新增取水

投行观点：沃尔玛目标价从74美元下调至70，评级为中性--摩根士丹利
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路透北京4月16日 - 中国国务院周四发布水污染防治行动计划，明确实施最严格水资源管理，对取用水总量已达到或超标地区暂停审批其建设项目新增取水许可。2016年底前全部取缔不符合国家产业政策的严重污染水环境的生产项目。
中国政府网刊登的通知称，2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
提出专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。
通知明确县级及以上城市应于2015年底前全面实行居民阶梯水价制度，2020年底前全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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