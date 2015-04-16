《全球主要央行动态》--4月16日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月9日-4月16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的褐皮书指出，2月中至3月底美国经济活动继续扩张，但美元强劲、油价下挫损及制造业活动。最新公布的褐皮书称，多数地区联储形容经济以“温和”或“小幅”步伐增长。

美联储会议记录显示，四家联储银行今年年初试图说服联储上调贴现率。会议记录显示，在3月17-18日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，目前5.5%的失业率完全处于可被认为是自然失业率的区间内，显示美联储应在近期升息 。他还说美国经济增长的迹象稳定，意味着支持美联储6月升息的理由很充分 。

圣路易斯联储总裁布拉德表示，失业率下降和美国经济状况改善，说明美联储应该开始升息。他提到，如果利率维持在过低水平太长时间，存在造成资产泡沫的风险。

美联储负责市场操作的官员波特表示，联储目前并未积极调整政策利率；在开始收紧政策后，央行拟将利率调升至接近或者略低于政策区间中点水准 。他还称，美联储相信可以在时机合适的时候顺利加息；不过鉴于投资者反应存在不确定性，其准备好在升息过程中作出调整 。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，今年升息“不合适”，因为这将导致通胀率推迟朝美联储的2%目标回升 。通胀率过低说明经济资源未得到充分利用，缺乏薪资上涨压力表明美国经济离充分就业仍有一段距离 。美国出现物价直线下跌的风险较低，但薪资增长缓慢可能拉低通胀，令物价涨幅放缓 。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯向路透表示，随着美国就业市场好转，一旦美联储开始升息，某个意外冲击恐将导致经济复苏脱轨的风险，正在逐渐降低。

**欧洲**

欧洲央行维持利率在纪录低点不变，与此同时展开大规模的印钞计划以拉抬经济。

欧洲央行总裁德拉吉誓言将“坚定地”推行印钞计划，并继续向希腊提供支持，表示目前还无需限制向希腊银行业提供紧急资金援助。现在有人臆测，欧洲央行刚实施不久的每月600亿欧元印钞计划规模将缩小。德拉吉指这一猜测“令人意外”，并强调他决心坚持量化宽松(QE)政策直到2016年9月，或者到通胀率回升到目标水平为止。

英国央行维持指标利率在纪录低点0.5%不变，决策官员将观察通胀下跌的情况究竟是短期现象，或者会转变为对英国经济更大的威胁。

瑞典央行总裁英韦斯接受一家德国杂志访问时表示，担心欧洲央行(ECB)量化宽松(QE)政策对瑞典克朗产生的冲击。

**加拿大**

加拿大央行总裁波洛兹宣布维持指标利率不变，并暗示不急于进一步降息，因央行预期经济会在今年稍后较第一季度的零增长有所反弹。

**日本/韩国**

日本央行3月会议记录显示，不少审议委员都认为，产出缺口和通胀预期表明日本物价运行趋势将继续好转。许多委员还赞同，央行很有希望在4月开始的财年前后达成2%的通胀目标。然一位委员的确表达了对通胀的担忧，因扣除食品和能源的消费者物价迟滞，通胀或许并未走扬。日本央行在3月会议上维持货币政策不变，但对物价的看法略为悲观，称通胀率将暂时徘徊在零水准。

日本央行总裁黑田东彦表示对该国经济复苏有信心，并强调只要有必要央行就将维持大规模刺激举措，以推动通胀率达到2%的目标。

黑田东彦表示，央行质化量化宽松行动产生了理想效果，日本通胀趋势稳定改善中，随着油价效应消退，消费者物价指数(CPI)增幅可望在2015财年或前后达成2%。

日本央行季度报告称，在该国九个地区中，上调三个地区的经济评估，显示央行刺激计划的正面效应正在扩大。央行维持对其余六个地区的乐观评估不变，强调国内外市场的稳健需求，使产出和就业市场得到支撑。

日央行名古屋分行经理表示，日本中部东海地区经济将会持续稳定改善，甚或迈向扩张，因产出及资本支出持续增加。

日本央行副总裁中曾宏表示，调降通胀预估并不足以成为扩大宽松货币政策的理由，淡化市场对于日央行本月稍晚将扩大刺激计画规模的预期。

韩国央行下调2016年国内生产总值(GDP)增长预估至3.4%，此前预期为3.7%；下调2016年通胀率预估至2.2%，此前预期为2.6%；上调2015年经常帐盈余预估至960亿美元，此前预期为940亿美元。

**中国**

中国人民银行调查统计司司长盛松成称，一季度M2增速回落主要受外汇占款明显少增，同业资金运用和表外融资减少导致货币派生能力减少等因素影响。盛松成重申，央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

中国人民银行宣布，与南非储备银行签署规模为300亿元人民币/540亿南非兰特的双边本币互换协议，旨在便利双边贸易和投资，维护区域金融稳定。

中国人力资源和社会保障部公布，国务院任命张晓慧、杨子强为中国人民银行行长助理，并免去金琦的央行行长助理职务。

**其他央行**

尽管经济正在放缓而且通胀温和，但新加坡金管局仍维持货币政策不变。这令人意外，并推动坡元上涨。“新加坡2015年国内生产总值(GDP)料成长2-4%，整体通胀率以及金管局核心通胀率预估保持不变，”金管局在半年度政策声明中称，“因此金管局将维持坡元名义有效汇率(NEER)政策区间温和逐步升值的政策不变。汇率区间的坡度和宽度以及中点均维持不变。” 。

新加坡金融管理局驳斥称其未“强力”干预汇市以支撑本币的市场传言；坡元今年以来表现在亚洲货币中排名倒数第三。

印尼央行维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期，称指标利率水平符合其遏制通胀和缩小经常帐赤字的努力。

泰国央行一高级官员称，今年经济增长可能达不到央行预测的3.8%，出口可能再次萎缩。 (完)

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全球主要央行会议预告..........................

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