澳新汇市：澳元劲扬，澳洲就业数据强劲抑制降息预期

澳元兑日圆、英镑和新西兰元跳涨约1%，欧元兑澳元 下跌至1.3786澳元，接近3月所及低点1.3711。若跌破1.3711，将是近两年来最低。

澳洲统计局周四公布的就业数据显示，3月经季节调整就业人口增加3.77万人，是市场预期的1.5万人的两倍多。2月增幅也大幅上修至4.19万人。

CBA首席经济分析师Michael Blythe说道：“这显然让经济局面改变了一些。我们现在看到就业更加强劲，失业率也比我们所想的更低。”

“这可以让澳洲央行停下来思考，我们对于5月降息的确定性则稍微打上问号。”

眼下所有的焦点都集中在澳元上，退居次要的新西兰元兑美元持稳在0.7596。守住了海外市场的多数涨幅，当时美国经济数据疲弱引发美元的全面抛压。(完)