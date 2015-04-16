投行观点：汇丰估计内地公募基金南下投资香港股票规模高达5,000亿元

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透香港4月16日 - 中国放行公募基金参与沪港通的消息提振香港股市表现，据投行汇丰最新报告估计，通过QDII（合格境内机构投资者）、沪港通及深港通三大渠道南下投资港股的公募基金规模可能高达5,000亿元人民币。
这个规模乃基于QDII和沪港通的扩容，以及深港通的推出。报告称，按首季QDII额度批出的进度估计，至年底新增QDII额度2,000亿元，而其中60%或1,200亿元投资香港市场。
此外，汇丰预计沪港通机制下的港股通总额度将由现时2,500亿元扩大至3,500亿元，而至年底时已使用2,300亿元。而即将推出的深港通初期总额度为2,000亿元，估计年底已使用1,500亿元。
大量资金涌入之下，汇丰预期港股将进一步走高。该行股票策略师Roger Xie在报告中称，第二季H股大升不仅受国际资金推动，中国A股自去年7月以来的升浪亦蔓延至港股，并预计H股将进一步走高。
“随着沪港通机制到位和内地放宽对公募基金的监管，相信H股的升浪可能持续。与此同时，中国3月经济数据疲弱亦令宽松预期正在升温。”他说。
该行对其研究范围内的大中小型股份进行检视，并选出评级为“买入”、在过去五个交易日累计升幅少于15%且潜在升幅多于15%的40支股票。
当中，潜在升幅最大的大盘股包括利丰 、阿里巴巴 、旺旺 、高鑫零售 、建行 、工行 。
潜在升幅最大的中小盘则有中铝矿业 、新世界百货 、微博 、当当 、港华燃气 、新浪 、太平洋航运 、京能清洁能源 等等。
自中国证监会3月底公布公募基金可参与沪港通以来，香港大市恒生指数 不但飙升至七年高位，成交金额亦创出新高。上周港股平均每日成交金额升至2,500亿港元，远高于2014年的690亿港元。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。