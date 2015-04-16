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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 11:10 BJT

韩国汇市：韩元兑美元创一周高位，此前美国公布疲弱经济数据

“韩元可能续涨，”东部证券分析师Park Yu-na表示。

0230 GMT，三年期韩国公债6月期约 下跌0.03点至109.47。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,089.4 1,096.8

日圆/韩元 9.1490/513 9.1578

韩国公债期货 * 109.47 109.50

韩国综合股价指数 2,128.04 2,119.96

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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