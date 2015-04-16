全球贸易：澳洲加紧与印度商谈贸易协议，以求破解出口乏力的困境

路透悉尼4月16日 - 澳洲最大贸易伙伴中国经济成长放缓，铁矿石和煤炭价格崩跌，进一步促使澳洲加紧行动，力求在年底前与印度缔结自由贸易协议。

据知情消息人士透露，澳印两国官员本周在堪培拉会晤，这是去年11月两国总理同意加快贸易协商以来的第二轮官方会谈。

“显然，铁矿石和煤炭需求已经放慢，特别是来自中国的需求，但我们相信印度对煤炭和铁矿石的需求即将变强，同时有望达成向印度出售铀的安排，”这位消息人士要求不具名，因这些会谈并未公开。

澳洲外交部长毕夏普目前正在印度，推动《民用核能合作协议》的谈判，这是澳洲两年多前取消对印度铀出口禁令后开始的一项谈判。

目前澳洲和印度年贸易额约为150亿美元，仅为中澳贸易的十分之一。

但由于中国经济成长降至六年来最慢，澳洲两大出口支柱--铁矿石和煤炭的价格也处于多年低点，澳洲政府急于实现出口市场与产品的多元化。

“我们认为，(印度)有可能开放市场，特别是为澳洲的优质农产品和食品开放市场，这与同中国的贸易类似，但可能晚了10年，”该消息人士说。

澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯(Andrew Robb)将于下周前往印度，两国计划在6月展开新一轮磋商。