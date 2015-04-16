全球贸易：澳洲加紧与印度商谈贸易协议，以求破解出口乏力的困境

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透悉尼4月16日 - 澳洲最大贸易伙伴中国经济成长放缓，铁矿石和煤炭价格崩跌，进一步促使澳洲加紧行动，力求在年底前与印度缔结自由贸易协议。
据知情消息人士透露，澳印两国官员本周在堪培拉会晤，这是去年11月两国总理同意加快贸易协商以来的第二轮官方会谈。
“显然，铁矿石和煤炭需求已经放慢，特别是来自中国的需求，但我们相信印度对煤炭和铁矿石的需求即将变强，同时有望达成向印度出售铀的安排，”这位消息人士要求不具名，因这些会谈并未公开。
澳洲外交部长毕夏普目前正在印度，推动《民用核能合作协议》的谈判，这是澳洲两年多前取消对印度铀出口禁令后开始的一项谈判。
目前澳洲和印度年贸易额约为150亿美元，仅为中澳贸易的十分之一。
但由于中国经济成长降至六年来最慢，澳洲两大出口支柱--铁矿石和煤炭的价格也处于多年低点，澳洲政府急于实现出口市场与产品的多元化。
“我们认为，(印度)有可能开放市场，特别是为澳洲的优质农产品和食品开放市场，这与同中国的贸易类似，但可能晚了10年，”该消息人士说。
澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯(Andrew Robb)将于下周前往印度，两国计划在6月展开新一轮磋商。
“在年底前达成协议，这个目标是现实的，不过也颇具挑战，”这位消息人士说。(完)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。