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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 11:11 BJT

韩国股市：小幅上涨，市场预计全球资金暂时将流入新兴市场国家

建船类股指 上涨1.4%至1,049.04点，为六个月以来最高；周三美国原油跳涨近6%，创2015年新高。(完)

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