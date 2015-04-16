路透调查：铜价今年仍难获上涨动能，尽管供应过剩规模料下降

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
几家矿业公司调降今年铜产量预估，原因包括地质、技术和天气等因素。全球最大的铜产国--智利上月遭遇暴雨，迫使矿厂临时关闭。
Bhar说，中国经济减速料使全球铜需求增速从去年的5%降至4%。中国需求占全球总消耗量的45%左右。
“我们的分析师预估中国经济硬着陆的可能性有30%，所以需求风险偏向下行，”Bhar说。
铜价1月跌至五年半低点，但此后反弹11%。今年迄今铜价仍跌6%。
**铝供应过剩状况料持续**
分析师1月时预计，汽车和航空产业的强劲需求及产出下降会使2015年铝市供应短缺5.45万吨，但如今他们改变这种预估。
分析师们最新预估显示，今年铝市场供应将过剩3.4万吨，与10月时对去年过剩3.85万吨的预估接近。
“需求下降的同时，供应在增长，”ICBC Standard Bank分析师Leon Westgate称。
周一公布的初步贸易数据显示，中国未锻造铝及制品出口今年迄今跳涨43%。
与此同时，29位分析师的预估中值显示，LME现货铝今年均价料为每吨1,850美元，较前次预估的1,965美元低6%。2016年料升至2,000美元。(完) (编译 高琦/李爽 审校 王兴亚/艾茂林)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。