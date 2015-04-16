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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 11:35 BJT

路透调查：铜价今年仍难获上涨动能，尽管供应过剩规模料下降

几家矿业公司调降今年铜产量预估，原因包括地质、技术和天气等因素。全球最大的铜产国--智利上月遭遇暴雨，迫使矿厂临时关闭。

Bhar说，中国经济减速料使全球铜需求增速从去年的5%降至4%。中国需求占全球总消耗量的45%左右。

“我们的分析师预估中国经济硬着陆的可能性有30%，所以需求风险偏向下行，”Bhar说。

铜价1月跌至五年半低点，但此后反弹11%。今年迄今铜价仍跌6%。

**铝供应过剩状况料持续**

分析师1月时预计，汽车和航空产业的强劲需求及产出下降会使2015年铝市供应短缺5.45万吨，但如今他们改变这种预估。

分析师们最新预估显示，今年铝市场供应将过剩3.4万吨，与10月时对去年过剩3.85万吨的预估接近。

“需求下降的同时，供应在增长，”ICBC Standard Bank分析师Leon Westgate称。

周一公布的初步贸易数据显示，中国未锻造铝及制品出口今年迄今跳涨43%。

与此同时，29位分析师的预估中值显示，LME现货铝今年均价料为每吨1,850美元，较前次预估的1,965美元低6%。2016年料升至2,000美元。(完) (编译 高琦/李爽 审校 王兴亚/艾茂林)

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