更新版 1-中国政策：国务院实施最严格水资源管理，整治十大重点行业水污染

* 2016年底前全部取缔严重污染水环境的生产项目

* 2020年全国用水总量控制在6,700亿立方米以内

* 取用水达到总量地区暂停审批建设项目新增取水许可

* 县级及以上城市2015年底前全面实行居民阶梯水价制度 (新增更多细节)

路透北京4月16日 - 中国继续重拳整治环境污染，继去年底修订大气污染防治法后，国务院周四发布水污染防治行动计划，明确实施最严格水资源管理，对取用水总量已达到或超标地区暂停审批其建设项目新增取水许可，并提出专项整治十大重点行业。

中国政府网刊登的通知明确，制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。2016年底前全部取缔不符合国家产业政策的严重污染水环境的生产项目。

通知称，2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

通知要求，到2020年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%。

全国地下水质量极差的比例控制在15%左右，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到70%左右。京津冀区域丧失使用功能（劣于V类）的水体断面比例下降15个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。

**重拳治水**

通知提出全面控制污染物排放，狠抓工业污染防治，集中治理工业集聚区水污染。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。

强化城镇生活污染治理，按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。

通知还对控制农业面源污染，种植业，船舶港口污染控制等作出具体规定，并将责任分解至相关部委。

节约保护水资源方面，通知明确提出控制用水总量。实施最严格水资源管理。健全取用水总量控制指标体系。到2020年，全国用水总量控制在6,700亿立方米以内。

对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。

通知要求充分发挥市场机制作用理顺价格税费。加快水价改革。县级及以上城市应于2015年底前全面实行居民阶梯水价制度，具备条件的建制镇也要积极推进。2020年底前，全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度。深入推进农业水价综合改革。

完善收费政策。修订城镇污水处理费、排污费、水资源费征收管理办法，合理提高征收标准，做到应收尽收。健全税收政策。对国内企业为生产国家支持发展的大型环保设备，必需进口的关键零部件及原材料，免征关税。加快推进环境保护税立法、资源税税费改革等工作。研究将部分高耗能、高污染产品纳入消费税征收范围。（完）

欲参看政策全文，请点选政府网(here) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)