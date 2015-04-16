版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 12:02 BJT

国际油市：随着OPEC石油产量的增加，其闲置产能或许将减半

油价过去九个月来腰斩，已经刺激出额外需求，同时也有助于提升炼厂获利。

除此之外，以沙特为首的部分OPEC成员国扩产以扩大市场份额，防堵伊朗经济制裁今年获得解除后大举提升产出。

“沙特原油燃烧需求增加，可能导致今夏产量来到可以大幅降低全球闲置产能的水准，而这正值市场将会吃紧的时候，同时供应面的地缘政治风险正在升高，”美国能源谘询机构PIRA在致客户报告中表示。

PIRA估计，沙特3月原油产出约1,030万桶/日，逼近记录水准。

Energy Aspects对上述看法表示认同，并称沙特今年原油产出料将攀升至前所未见的水准，以因应海外买家的需求，同时也满足年中气温升高带动的国内电厂需求。

“事实上，今年夏天沙特产出可能达1,100万桶/日，因直接燃烧用量大增，”Energy Aspects在一份报告中指出。

其补充称，“若到时候油价下跌的滞后反应浮现、OPEC以外供应开始下滑，则市场焦点可能转向闲置产能偏低。”

若沙特原油产出升至1,100万桶/日，这将导致OPEC产出扩增至3,180万桶/日，在其他条件不变情况下，这将使得闲置产能降至仅剩170万桶/日。

Chauhan说，这可能改变油市人气。

“如果原油需求力道不坠，沙特产出来到1,100万桶/日，且其他OPEC成员国产出波动，则市场可能将注意力转向非常有限的闲置产能缓冲；在当前供过于求状况下，闲置产能缓冲问题被人们所忽略。”(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 孙茉莉/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐