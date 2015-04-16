国际油市：随着OPEC石油产量的增加，其闲置产能或许将减半

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
油价过去九个月来腰斩，已经刺激出额外需求，同时也有助于提升炼厂获利。
除此之外，以沙特为首的部分OPEC成员国扩产以扩大市场份额，防堵伊朗经济制裁今年获得解除后大举提升产出。
“沙特原油燃烧需求增加，可能导致今夏产量来到可以大幅降低全球闲置产能的水准，而这正值市场将会吃紧的时候，同时供应面的地缘政治风险正在升高，”美国能源谘询机构PIRA在致客户报告中表示。
PIRA估计，沙特3月原油产出约1,030万桶/日，逼近记录水准。
Energy Aspects对上述看法表示认同，并称沙特今年原油产出料将攀升至前所未见的水准，以因应海外买家的需求，同时也满足年中气温升高带动的国内电厂需求。
“事实上，今年夏天沙特产出可能达1,100万桶/日，因直接燃烧用量大增，”Energy Aspects在一份报告中指出。
其补充称，“若到时候油价下跌的滞后反应浮现、OPEC以外供应开始下滑，则市场焦点可能转向闲置产能偏低。”
若沙特原油产出升至1,100万桶/日，这将导致OPEC产出扩增至3,180万桶/日，在其他条件不变情况下，这将使得闲置产能降至仅剩170万桶/日。
Chauhan说，这可能改变油市人气。
“如果原油需求力道不坠，沙特产出来到1,100万桶/日，且其他OPEC成员国产出波动，则市场可能将注意力转向非常有限的闲置产能缓冲；在当前供过于求状况下，闲置产能缓冲问题被人们所忽略。”(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 孙茉莉/李爽)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。