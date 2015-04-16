《张涛专栏》中国“双破六”的政策底已现

（作者张涛就职于中国建设银行，为路透中文特邀专栏作家，仅代表个人观点）

在过去的两天中，除了财税数据之外,一季度的主要经济运行数据已悉数公布，虽然一季度的GDP单季同比增速达到了年初宏观预定7%的目标，但GDP季调环比折年率和工业增加值增速却出现了罕见的“双破六”局面——GDP季调环比折年率和工业增加值增速分别降至5.3%和5.6%。

上一次出现该局面还是2008年四季度的事情，当时GDP季调环比折年率和工业增加值增速曾一度分别降至4.3%和5.4%。而一季度GDP平减指数在2009年短暂出现负增长之后，也再度出现了负增长（一季度GDP平减指数为-1.17%）；同时与实际就业情况具有较强相关性的核心CPI自去年9月份以来，一直处于1.5%水平之下，已经是连续6个月低于2.0%的平均水平，要知道核心CPI反映的是剔除食品和能源之后的物价变动情况，该指标连续属于的持续下滑,表明就业压力正在不断加大。

因此无论是从宏观经济数据的表征，还是宏观调控的区间思路来看，一季度的经济运行已经触及到了宏观决策层的调控下限。实际上本届政府履新以来，在宏观调控方面一直按照“区间管理”的思路，即实施通胀和就业的“上下限”管理，那么按照年初经全国人大审议人通过的《政府工作报告》关于“确保经济运行在合理区间”的要求，所以尽快让经济回升至下限之上的宏观政策措施就很值得的期待。

而作为主要宏观调控政策之一的货币政策，又该如何选择呢？尤其是如何化解“融资难、融资贵”的问题呢？回答此问题，首先需要对于当前的金融数据有一个清晰的认识和判断。

第一，实体经济的实际融资成本大幅回升。4月14日，人民银行调统司司长盛松成在就一季度金融数据答记者问时，曾披露截至3月末，实体经济融资成本为6.83%，较去年底和去年同期分别下降了12个基点和50个基点，但若按照实体经济实际融资成本 = 名义融资成本 - 当期GDP平减指数，进行简单计算，结果是去年一季度、去年末和今年一季度实体经济的实际融资成本分别为6.8%、5.9%和8%，要知道一季度GDP的名义增速仅有5.83%，显然实体经济融资成本已经超出了经济运行应有的承受力。

第二，实体经济的融资需求缺口还在扩大。截至3月底，社会融资总量（TSF）的12个月滚动累计额为15.4万亿，较去年下降了1万亿，已经是连续28个月处于连续下滑态势，虽然其中的新增信贷12个月滚动累计额稳定在10万亿左右，但非信贷类融资已经由2013年初的9万亿下降至5万，而受到监管层强力支持的债券融资和股票融资，在今年一季度也仅仅分别新增3200亿和1800亿。由此，非信贷类融资渠道收紧产生的资金缺口依然在扩大。

第三，货币的派生能力下降。对此人民银行调统司司长盛松成在答记者问时，专门就广义货币供给M2增速下降作解释时，给出了三个原因，包括外汇占款的净减少、同业资金运用的受限、表外融资的下降。

第四，经济回升需要货币条件的支持。人民银行此前的研究结果显示，社会融资总量的增速要领先GDP一个季度，而一季度末社会融资规模存量的同比增速已经降至13%以下，表明与经济增速回升要求相比，当前的货币金融环境还是偏紧。

虽然国家统计局新闻发言人依然认为“经济运行总体在平稳区间”，但也给出了最新后期经济的官方看法——“经济目前处在新旧动力转接的关键阶段，存在下行压力”。但结合对金融数据上述四个方面的理解，后期货币政策的走向基本也就清晰了，即当务之急就是尽快恢复货币派生能力，修复实体经济的融资需求缺口，进而为降低实体经济的融资成本提供充足的弹药。尤其是一季度经济运行政策底的出现，已经为政策调整提供了充足的空间，只要宏观调控在节奏和力度的加快、加大，那么反而2015年全年经济运行最终结果未必差。