中国证券：近半数QFII机构计划申请RQFII，对QDLP业务兴趣浓--报告

路透上海4月16日 - 中国基金业协会最新发布的调研报告显示，受访的合格境外机构投资者（QFII）机构中，有近半数计划申请人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，大多数QFII已开展或计划开展合格境内有限合伙人（QDLP）业务。

在接受调研并回复问卷的27家QFII机构中，有近五成机构计划申请增加RQFII额度，有近三成的机构计划申请增加QFII额度，还有三分之一的机构没有增加QFII或RQFII额度的计划。

这27家QFII机构中，有29.6%的机构已开展QDLP业务，55.6%的机构计划开展QDLP业务。已开展QDLP业务的机构将QDLP视为长期发展战略。

在本次调研中，超过八成的境内和境外机构看涨上证综指。相对于国内机构，QFII机构更为看好全球市场，看涨香港恒生指数 、美国道琼斯工业指数、标普500指数和英国富时100指数的境外机构占比均超过一半。

与美国市场和英国市场相比，境内外机构共同看好香港市场。看涨恒生指数的境内外机构占比分别为71.7%和77.8%，认为涨幅超过20%的境内外机构占比分别为44.6%和40.7%，均超过对其他市场的预期。