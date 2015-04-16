中国证券：近半数QFII机构计划申请RQFII，对QDLP业务兴趣浓--报告

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透上海4月16日 - 中国基金业协会最新发布的调研报告显示，受访的合格境外机构投资者（QFII）机构中，有近半数计划申请人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，大多数QFII已开展或计划开展合格境内有限合伙人（QDLP）业务。
在接受调研并回复问卷的27家QFII机构中，有近五成机构计划申请增加RQFII额度，有近三成的机构计划申请增加QFII额度，还有三分之一的机构没有增加QFII或RQFII额度的计划。
这27家QFII机构中，有29.6%的机构已开展QDLP业务，55.6%的机构计划开展QDLP业务。已开展QDLP业务的机构将QDLP视为长期发展战略。
在本次调研中，超过八成的境内和境外机构看涨上证综指。相对于国内机构，QFII机构更为看好全球市场，看涨香港恒生指数 、美国道琼斯工业指数、标普500指数和英国富时100指数的境外机构占比均超过一半。
与美国市场和英国市场相比，境内外机构共同看好香港市场。看涨恒生指数的境内外机构占比分别为71.7%和77.8%，认为涨幅超过20%的境内外机构占比分别为44.6%和40.7%，均超过对其他市场的预期。
去年10-11月，中国基金业协会对330家机构进行问卷调查，回收问卷119份，包括基金管理公司49家，中资香港子公司16家，私募证券投资基金27家，QFII机构27家。QFII机构中，包括共同基金18家，对冲基金四家，券商、银行、养老基金、捐赠基金等五家。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。