中国新债：江苏省地方政府一般债券下周四招标，为今年首批地方债

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透上海4月16日 - 中国江苏省财政厅周四发布通知，2015年今年首批648亿元省政府一般债券将于下周四（4月23日)在北京公开招标发行;同时一般债券承销团已经正式组建，共有27家机构入围；此为今年首批公布招标时间的地方政府债。
山东和贵州两省日前发布通知，组建今年地方政府债券承销团，二者首批债券发行规模分别为337亿元人民币和535亿元。至此，已有六省市组建承销团，首批债券规模累计达2,095亿元。
通知还指出，此次组建的承销团成员，其中工商银行 、南京银行 、江苏银行和中国银行 等七家机构为主承销商，招商银行 、浦东发展银行 等四家机构为副主承销商。
此外，根据财政部规定，2015年江苏省政府专项债券承销团将与一般债券合并组建承销团，不再另行组建。
根据江苏省此前公布的通知，今年首批一般债券发行期限包括3年期、5年期、7年期、10年期，券发行额分别为129.6亿元、194.4亿元、194.4亿元、129.6亿元。
以下为已公布的各省区市今年首批地方债的发行计划(单位：亿元)：
省区市 首批总发行规模 其中一般债中期限发行量 专项债券
三年 五年 七年 10年
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江苏 648 129.6 194.4 194.4 129.6 --
安徽 258 52 77 77 52 --
新疆 109 21.8 32.7 32.7 21.8 --
天津 208 22 62 62 62 --
贵州 535 86 130 130 86 103
山东 337 33.7 101.1 101.1 101.1 --
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合计 2,095 345.1 597.2 597.2 452.5 103
据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。
而尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部3月已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。
2014年财政部核准了4,000亿元地方债发行规模，其中上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，占比不足三成。而今年地方政府债发行将全部采用自发自还模式。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。