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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 11:52 BJT

中国汇市：人民币早盘升破6.20关口，受总理表态不希望人民币续贬提振

路透北京4月16日 - 人民币兑美元即期 周四早盘跳涨并升破6.20关口，中间价创一周新高。中国总理李克强表示不希望看到人民币继续贬值，为人民币汇率注入强心剂。

交易员称，今日结汇量延续强势，中国高层希望人民币汇率维持稳定，但从总理最新表态判断，目前或许连人民币小幅贬值亦不被允许。

“昨天总理说不愿意看到人民币贬值，今天（美元）开盘价格就很低，大家都懂。”一股份行交易员说。

英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对李克强的专访称，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。

北京时间11:39，人民币兑美元即期报6.1965元，上日收报6.2052元。今日人民币兑美元中间价 为6.1305元，上日中间价为6.134元。

全球汇市方面，美元兑日圆和兑欧元周四亚洲盘初温和下跌后进行整理，但兑商品货币跌幅较大，其中加元表现亮眼。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2935/6.2985，上日尾盘为6.31。

北京时间11:39，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1959/6.1976元，上一交易日尾盘报6.1998元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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