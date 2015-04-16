中国汇市：人民币早盘升破6.20关口，受总理表态不希望人民币续贬提振

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透北京4月16日 - 人民币兑美元即期 周四早盘跳涨并升破6.20关口，中间价创一周新高。中国总理李克强表示不希望看到人民币继续贬值，为人民币汇率注入强心剂。
交易员称，今日结汇量延续强势，中国高层希望人民币汇率维持稳定，但从总理最新表态判断，目前或许连人民币小幅贬值亦不被允许。
“昨天总理说不愿意看到人民币贬值，今天（美元）开盘价格就很低，大家都懂。”一股份行交易员说。
英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对李克强的专访称，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。
北京时间11:39，人民币兑美元即期报6.1965元，上日收报6.2052元。今日人民币兑美元中间价 为6.1305元，上日中间价为6.134元。
全球汇市方面，美元兑日圆和兑欧元周四亚洲盘初温和下跌后进行整理，但兑商品货币跌幅较大，其中加元表现亮眼。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2935/6.2985，上日尾盘为6.31。
北京时间11:39，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1959/6.1976元，上一交易日尾盘报6.1998元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。