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债券 | 2015年 4月 16日 星期四 12:01 BJT

美国经济：3月房屋止赎活动较前月大增20%--RealtyTrac

路透华盛顿4月16日 - 根据RealtyTrac的报告，美国3月房屋止赎活动大幅增加，因银行收回房屋数量增长。

RealtyTrac周四表示，3月全美共有122,060件止赎活动，较前月大增20%。止赎活动包括发出止赎通知、安排拍卖或被银行收回。

3月止赎活动较上年同期上升4%，为2010年9月以来首次同比上升。

报告中还包括第一季的止赎数据，显示当季总体止赎活动降至八年最低。

第一季共有313,487件物业处于止赎程序，较前季下降7%，较上年同期减少8%。

银行收回房屋数量3月激增49%，较上年同期增加了25%。

“3月止赎活动增加是继续清理前次楼市危机残留的跌价物业，绝不是新危机的开始，”RealtyTrac副总裁Daren Blomquist称。(完) (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)

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