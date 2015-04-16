更新版 1-欧洲个股：大众汽车进入“外交阶段”，投资者猜测执行长或走人

迄今为止市场并没有太把皮耶希事件当回事，大众股价自那以后下跌了1.3%。但如果5月5日公司股东大会之后，宿怨仍未能消除，则可能会给大众带来更大的冲击。

鉴于文德恩任职合约将在2016年期满，皮耶希也可能选择在他满80岁时退休，巴克莱分析师Michael Tyndall称，“不管怎样，都将会有所变动。”

Tyndall在一份报告中称，“如果能够迅速做出决议，”进行一定程度的战略评估会比较受欢迎。

保时捷公司曾处心积虑收购大众，于是有了上次那出分裂创始家族的大阴谋，但收购行动在2008-09年僵持数月后以失败告终，此后数年投资者诉讼不断。

在最终达成的微妙平衡(有人则说是失调)的所有权结构下，保时捷和皮耶希家族共同持有大众50.7%的投票权，下萨克森州持有20%的投票权。

事实上，战略决策还需要德国工会的支持，在监事会的20个席位中，该工会占有一半的席位。(完)