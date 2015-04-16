更新版 1-欧洲个股：大众汽车进入“外交阶段”，投资者猜测执行长或走人

投行观点：宝洁(宝硷,P&G)目标价从88美元上调至90，评级为中性--摩根士丹利
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迄今为止市场并没有太把皮耶希事件当回事，大众股价自那以后下跌了1.3%。但如果5月5日公司股东大会之后，宿怨仍未能消除，则可能会给大众带来更大的冲击。
鉴于文德恩任职合约将在2016年期满，皮耶希也可能选择在他满80岁时退休，巴克莱分析师Michael Tyndall称，“不管怎样，都将会有所变动。”
Tyndall在一份报告中称，“如果能够迅速做出决议，”进行一定程度的战略评估会比较受欢迎。
保时捷公司曾处心积虑收购大众，于是有了上次那出分裂创始家族的大阴谋，但收购行动在2008-09年僵持数月后以失败告终，此后数年投资者诉讼不断。
在最终达成的微妙平衡(有人则说是失调)的所有权结构下，保时捷和皮耶希家族共同持有大众50.7%的投票权，下萨克森州持有20%的投票权。
事实上，战略决策还需要德国工会的支持，在监事会的20个席位中，该工会占有一半的席位。(完)
(编译 郑茵/刘秀红；审校 高琦/白云)
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摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。
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