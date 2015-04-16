中国货币市场：IPO近尾声回购利率多续跌，资金面预期仍稳关注季度缴税

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透上海4月16日 - 中国银行间市场周四主要回购利率多小降。交易员表示，随着本轮新股申购基本接近尾声，资金供给充裕状态不改，盘中零星可见减点出资的机构，而机构质押信用债品种拆借的难度亦有所缓解。
交易员称，虽然临近中下旬，季度例行缴税对资金面存在一定干扰，市场暂谨慎关注其影响，但届时新股资金解冻等还将驰援，整体而言,机构流动性预期尚平稳。
“很宽松，新股也要结束了，逐步有IPO的钱要释放了，”上海一银行交易员表示，有机构开始减点融出，但是还不算普遍。
本周沪深两市共有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，今日有5家公司网上申购。
北京一券商交易员称，从盘面来看，七天以上的资金供给不少，隔夜相对不多，押利率债的机构基本都能借到钱，信用债相对差一些，但难度较前几日明显缓和，一般加权价格都也能借到。
央行公开市场周四进行100亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平于3.35%。据此计算，本周公开市场净回笼资金150亿元，为连续第二周净回笼。周二央行进行的100亿元七天期逆回购操作，中标利率降10个基点(bp)至3.35%，为春节后第五次下调。
中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2674 2.2626 +0.48
七天 2.8651 2.8934 -2.83
14天 3.3769 3.3907 -1.38
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.2100 2.4450 +476.50
七天 3.0100 3.4000 -39.00
14天 3.2050 3.2000 +0.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.3800 2.4600 -8.00
七天 3.0300 3.0000 +3.00
14天 3.4000 3.3900 +1.00
Shibor
其中:隔夜 2.2980 2.3070 -0.90
七天 2.8840 2.8800 +0.40
三个月 4.7200 4.7365 -1.65
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。