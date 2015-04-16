中国货币市场：IPO近尾声回购利率多续跌，资金面预期仍稳关注季度缴税

路透上海4月16日 - 中国银行间市场周四主要回购利率多小降。交易员表示，随着本轮新股申购基本接近尾声，资金供给充裕状态不改，盘中零星可见减点出资的机构，而机构质押信用债品种拆借的难度亦有所缓解。

交易员称，虽然临近中下旬，季度例行缴税对资金面存在一定干扰，市场暂谨慎关注其影响，但届时新股资金解冻等还将驰援，整体而言,机构流动性预期尚平稳。

“很宽松，新股也要结束了，逐步有IPO的钱要释放了，”上海一银行交易员表示，有机构开始减点融出，但是还不算普遍。

本周沪深两市共有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，今日有5家公司网上申购。

北京一券商交易员称，从盘面来看，七天以上的资金供给不少，隔夜相对不多，押利率债的机构基本都能借到钱，信用债相对差一些，但难度较前几日明显缓和，一般加权价格都也能借到。

央行公开市场周四进行100亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平于3.35%。据此计算，本周公开市场净回笼资金150亿元，为连续第二周净回笼。周二央行进行的100亿元七天期逆回购操作，中标利率降10个基点(bp)至3.35%，为春节后第五次下调。

中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2674 2.2626 +0.48

七天 2.8651 2.8934 -2.83

14天 3.3769 3.3907 -1.38

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.2100 2.4450 +476.50

七天 3.0100 3.4000 -39.00

14天 3.2050 3.2000 +0.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3800 2.4600 -8.00

七天 3.0300 3.0000 +3.00

14天 3.4000 3.3900 +1.00

Shibor

其中:隔夜 2.2980 2.3070 -0.90

七天 2.8840 2.8800 +0.40

三个月 4.7200 4.7365 -1.65