版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 07:46 BJT

****主要国家经济指标预测--4月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  
    
    4月17日(五)
    0500 日本消费者信心指数                              3月         --         40.7
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                        2月         --        -0.3%
    0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元)              2月         --       盈余82
               经季节调整的经常帐(亿欧元)                        盈余294     盈余294
               直接及证券投资(亿欧元)                                --      流出248
    0830 英国请领失业金人数(千人)                        3月    减少29.5    减少31.0
             按ILO标准计算的失业率                 截止2月的三个月  5.6%        5.7%
             平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)                +1.8%       +1.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)              +1.7%       +1.6%
    0900 欧元区HICP(较前月)                            3月终值     +1.1%       +0.6%
                   (较上年同期)                                    -0.1%       -0.1%
               扣除食品与能源的HICP(较前月)              3月       +1.3%       +0.5%
                                   (较上年同期)                    +0.6%       +0.7%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)     3月       +0.3%       +0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                          持平        持平
             经季节调整的核心CPI(较前月)                           +0.2%       +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                     +1.7%       +1.7%
             每周平均实质所得(较前月)                                --        -0.1%
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)               3月       +0.5%       +0.9%
                              (较上年同期)                         +1.0%       +1.0%
               央行核心CPI(较前月)                                 +0.3%       +0.6%
                          (较上年同期)                             +2.1%       +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                          2月       +0.5%       -1.7%
    1400 美国领先指标(较前月)                            3月       +0.3%       +0.2%
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数            4月初值       94.0        93.0
                                  现况指数                         105.2       105.0
                                  预期指数                          87.0        85.3

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
     
    4月16日(四)
    0130 澳洲新车销售                                 3月           +0.5%        --  
    0130 澳洲就业人口(千人)                           3月        增加37.7    增加15.0 
             全职就业人口(千人)                                  增加31.5        -- 
             就业参与率                                             64.8%       64.6%
             失业率                                                  6.1%        6.3%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  3月       　　+0.2%         -- 
                            (较上年同期)                            -3.4%         --
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 2月        顺差6.91         --
               全球贸易收支(亿欧元)                             顺差35.38         --
    1230 美国房屋开工年率(万户)                       3月            92.6       104.0
             建筑许可年率(万户)                                     103.9       108.0
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            4月11日当周         29.4        28.0
                         四周均值(万人)                            28.275         --  
                   续请失业金人数(万人)           4月4日当周        226.8       231.2 
    
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数               4月             7.5         6.0 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐