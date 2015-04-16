主要国家经济指标预测--4月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日(五) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 40.7 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.3% 0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 2月 -- 盈余82 经季节调整的经常帐(亿欧元) 盈余294 盈余294 直接及证券投资(亿欧元) -- 流出248 0830 英国请领失业金人数(千人) 3月 减少29.5 减少31.0 按ILO标准计算的失业率 截止2月的三个月 5.6% 5.7% 平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.8% +1.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +1.7% +1.6% 0900 欧元区HICP(较前月) 3月终值 +1.1% +0.6% (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品与能源的HICP(较前月) 3月 +1.3% +0.5% (较上年同期) +0.6% +0.7% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) 持平 持平 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.1% 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.9% (较上年同期) +1.0% +1.0% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.1% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 +0.5% -1.7% 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.3% +0.2% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 94.0 93.0 现况指数 105.2 105.0 预期指数 87.0 85.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月16日(四) 0130 澳洲新车销售 3月 +0.5% -- 0130 澳洲就业人口(千人) 3月 增加37.7 增加15.0 全职就业人口(千人) 增加31.5 -- 就业参与率 64.8% 64.6% 失业率 6.1% 6.3% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 +0.2% -- (较上年同期) -3.4% -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 顺差6.91 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差35.38 -- 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 92.6 104.0 建筑许可年率(万户) 103.9 108.0 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月11日当周 29.4 28.0 四周均值(万人) 28.275 -- 续请失业金人数(万人) 4月4日当周 226.8 231.2 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 7.5 6.0 (完)