更新版 1-中国经济：外商投资总体进大于出，坚持既有稳定外贸措施--商务部

* 3月FDI同比增速回升至2.2%，对外非金融直接投资微增0.4%

* 外商对中国投资总体进大于出，没有外资撤离潮

* 坚持既有稳定外贸措施，无须急于采取新措施 (新增更多评论和数据细节)

路透北京4月16日 - 中国3月实际使用外资（FDI）和对外非金融类直接投资同比略有上升，一季度累计看均实现两位数增长，商务部强调，外资对中国投资总体进大于出，未出现外资撤离潮。

对于一季度欠佳的外贸表现，商务部表示出口大致平稳而进口下降较明显，外贸并没有到失速的程度，要继续坚持既有稳定外贸增长和调整结构的措施。

中国商务部周四公布，3月实际使用外资(FDI)124亿美元，同比增长2.2%；对外非金融类直接投资83.9亿美元，同比增长0.4%。一季度FDI为348.8亿美元，同比增长11.3%；对外非金融类直接投资257.9亿美元，同比增长29.6%。

“外商对华投资是有出有进的，但总体上是进大于出，并没有出现所谓的‘外资撤离潮’。”商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上称，“制造业外资的下降和原有制造业外资的正常调整，我们认为是正常的。”

他援引数据称，外商投资新设企业数和实际外资金额分配增长22.4%和11.3%，终止企业数是下降17.6%，减资企业数同比下降35.7%，其中制造业领域分别下降11.8%和37%。

之所以出现外资撤离论，他称这与新常态下外商投资的投向结构发生变化有一定关系。制造业利用新增外资的规模和比重持续下降，即原有的一些制造业外资企业在这种情况下对中国的业务进行了一些调整。

商务部数据显示，1-3月，服务业实际使用外资215.9亿美元，同比增长24.1%，在全国总量中的比重为61.9%，制造业实际使用外资112.2亿美元，同比下降3.6%，在全国总量中的比重为32.2%。

**外贸并未失速**

谈及一季度的外贸状况，沈丹阳称一季度出口增长情况在预期之中，而进口降幅超出了预期，这主要受国际市场大宗商品价格下跌、以及受国内生产配套进口放缓、投资对进口拉动减弱因素的综合影响。

“（外贸）是不是已经失速了，我们认为还不到这个程度。”他同时强调，对外贸不能只看速度，一季度外贸结构调整在进一步优化之中，“在这样的情况下，我们还是要继续坚持既有的已经出台的稳定外贸增长和调整结构的措施。”

他认为，分析一季度外贸状况，如果总体上还是一个比较正常，并且朝上发展的态势，也就没必要急于采取新措施。

受外需疲弱叠加春节因素的影响，中国3月出口同比超预期下降且降幅创逾一年最大；而大宗商品价格企稳反弹推动进口降幅有所收窄。综合一季度来看，进出口总值同比减少13.8%，其中出口增长4.7%，进口下降17.6%。