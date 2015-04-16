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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 12:49 BJT

路透基点：上海通用汽车180亿元人民币贷款案已吸引六家银行--TRLPC

路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，上海通
用汽车180亿元人民币(28.7亿美元)双档贷款目前已吸引到六家银行参与
。
    
    中国农业银行上海分行、中国银行、中国交通银行、中信银行、中国
建设银行和招商银行参与本案。
    
    牵头行是工商银行上海分行和上海汽车集团财务有限责任公司。
    
    贷款包括两部分，A档是90亿元人民币五年期贷款，B档是90亿元7.5
年期贷款。两档贷款利率都为中国人民银行基准利率的90%。
    
    消息人士称，这笔无担保贷款将用于公司一般用途，将采用子弹式还
款方式。
    
    上海通用为通用集团和上海汽车工业集团组建的合资企业，在沪市上
市，上次入市融资是在2010年8月。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 高琦)

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