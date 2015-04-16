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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 12:28 BJT

《汇市简讯》澳洲亮丽就业报告令澳元空头短暂平仓

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* 澳元兑美元纽约盘收在0.7682，亚洲盘在0.7673-0.7782区间交投

* 在澳洲就业数据前就有美元卖盘，澳元兑美元因此来到0.7720

* 澳洲优于预期的就业数据，使得澳元跳升至0.7782，之后卖方返场

* 澳元/美元最新来到0.7758，但买家在0.7740伺机出手

* 亮丽就业数据的效应或许维持不久，因澳元走跌才有利经济

* 澳元空仓仍不少，澳元兑新西兰元或在1.0225上方遭到触发(完)

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