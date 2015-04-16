路透专访：沪港通登场后，LME更加接近打开中国市场--LME执行长

“我们的会谈围绕Sword系统展开，是否将其用于中国现货市场，令审计和管控达到新的水准，使我们避免重蹈青岛的覆辙，”他说。

在经历了因渴望进入中国市场而进行长达10年的努力后，这对LME来说将标志着迈出了一大步。中国是世界上最大的金属消费国，市场认为该国金属期货交易额以十亿美元计。

港交所 在三年前以22亿美元收购LME时承诺，将引领在LME注册的仓库进入中国；但目前中国仍禁止外资交易所在该国设立仓库。

“(港交所行政总裁)李小加有一个愿景，LME是其中一部分。我们希望在中国和西方之间逐步出现一个开放的市场，”Jones说。

Jones在18个月前被任命为LME执行长，他调整了困扰该交易所多年的仓储政策，最近还引入新措施，希望能够提升成交量和流动性。

LME计划在10月推出钢废料和螺纹钢期货，以现金结算。Jones说，该交易所围绕定价基准的讨论接近尾声。