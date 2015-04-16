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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 12:36 BJT

《汇市简讯》美元指数技术面讯号纷杂，在98.00下方有支撑

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    * 美元指数在亚洲盘大跌17个点子，美元料持续全面疲弱，20日移动
均线切入位97.90为支撑位
    * 动能指标显示，五日、10日和20日移动均线相互抵触，20日波林格
区间收窄
    * 讯号不一表明后市将盘整，20日波林格区间为交投区间
    * 稍早高位98.41，接下来的五日移动均线切入位98.81，为初步阻力
位
    * 20日移动均线切入位97.90，以及4月升势的61.8%回档位97.72，为
初步支撑位
    * 图表：link.reuters.com/vyq54w(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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