版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 13:05 BJT

中国债市动态：现券震荡IRS小涨，资金价格趋稳市场转向观望

路透北京4月16日 - 中国银行间债市周四现券早盘以盘整为主，因资金价格一路下行后渐趋稳，加之利率债供给忧虑仍在，市场暂时转向观望，利率互换(IRS)则仅小涨。

今日农发行三期新债结果和公开市场操作，基本都在预期之中，未引波澜。交易员认为，没有新的消息刺激，债市料维持震荡。当然下周公开市场逆回购利率是否会“第六跌”，也值得关注。

“经历前一波调整，市场总要缓缓啊，有更大的消息前可能就是这样了。”华北一银行交易员称。

公开市场逆回购利率在周二下行10个基点(bp)，出现春节后第五跌后，周四进行的100亿元人民币七天期逆回购操作，利率持稳在3.35%。本周公开市场净回笼资金150亿元，为连续第二周净回笼。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在4.0900%/4.0700%，上日尾盘为4.0890%/4.0701%。剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新双边报价收益率 在3.8450%/3.8300%，上日尾盘3.8300%/3.8220%。

五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报97.125元人民币，较上日结算价涨0.05%；10年期国债主力合约T1509 早盘收报96.135元，较上日结算价涨0.10%。(完) (发稿 华小萌; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐