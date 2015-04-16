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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 12:42 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆形成双重底后，吸引买家进驻

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* 美元兑日圆走升，因日本买方愈发积极

* 澳元兑日圆受空头回补买盘及新的买需所支撑

* 美元/日圆在118.79形成双重底，鼓励作多

* 119.75/80为阻力位，此处为一目均衡转换线、20日移动均线切入位及周三高位交会处。(完)

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