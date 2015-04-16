更正-《焦点》中国期指新品种上市难改现货涨势，多空博弈加剧大盘波动料扩大

(文中第九段证监会主席应为“肖钢”非“肖刚”)

* 股指期货新品种上市将吸引增量资金入场

* 将加剧多空双方博弈程度和市场波动性

* 中证500股指期货并非大盘调整导火索

作者 张晓翀

路透北京4月16日 - 中国金融期货衍生品市场两只新品种--上证50和中证500股指期货周四首日上市，虽然给市场提供了更多的做空工具，但料难以改变当前现货股指的上涨走势。

市场人士指出，中国股市本轮牛市的核心驱动要素是资金驱动，随着市场行情的演变和更多衍生品的推出，股指期货新品种上市将加剧多空双方的博弈程度，大盘日内波动性或将扩大。

“它可能对指数的（趋势性）影响不会那么大，只是会推升指数的涨跌幅。”信达证券策略分析师谷永涛称。

申万首席策略分析师王胜认为，估值不是这轮牛市的核心驱动要素，目前小盘股的估值肯定是贵了，但整个市场毕竟是资金驱动的行情，因此在现在的市场状态下，不排除在中证500期指退出后，相应现货指数反而往上走的可能。

周四该这两个期指新品种表现迥异，代表蓝筹股的上证50指数期货<0#CIH:>大幅收升7.36%，而代表中小盘股中证500股指期货<0#CIC:>主力合约1505 则收跌1.42%。

而现货市场则继续联袂走高，代表蓝筹股和成长股的沪深300指数 和代表中小盘股的中证500现货指数 均收涨，分别升3.04%和1.40%。

中信证券策略团队研究报告指出，从历史研究来看，在投机氛围高的不成熟市场中，衍生工具的推出仅仅是影响波动率，形成助涨助跌的效果，而不会直接影响方向。

在监管层眼中，股指期货亦只是一种中性风险管理工具，不代表对未来走向的指示。

“多年来，股票市场经历了牛熊周期转换，股指期货中性风险管理工具的属性已为社会所广泛接受。”中国证监会主席肖钢周四表示。

他表示，这两只品种与沪深300指数成分股形成有效互补关系，能有针对性地满足不同投资者精确化、个性化的风险管理需求，有利于提高风险管理市场的广度和深度，将股指期货对现货市场的覆盖面提高到73%左右。

分析人士指出，在当前火爆的大牛市行情中，新合约的推出无疑可以给单边策略投资者增加杠杆提供了更多的工具。针对大盘蓝筹股和中盘股的风险对冲工具将全面提高投资者的风险管理水平，令投资者可以扩大在股市的持仓和业务规模。

**将吸引更多资金入场**

多家研究机构报告指出，长期看，上证50和中证500股指期货上市不仅不会分流股市资金，还能吸引增量资金入市。例如，从沪深300股指期货的历史数据来看，其上市前10天、半年和1年的日均保证金占用分别为45亿元人民币、65亿和85亿。

业内人士认为，从去年开始的一波大牛市，A股指数几乎以不停歇的速度飚涨，市场风险管理的需求愈加强烈，上证50和中证500指数挂钩现货产品丰富，必将吸引更多有套保需求的资金入市。

中金所资料显示，上证50指数代表了关系国计民生的大型企业，流通市值约12.6万亿元，占沪深A股流通市值的比重约为31.9%，成份股主要集中在金融、地产、能源等。而中证500指数成份股是沪深两市中500只中小市值的公司，与沪深300 成份股没有重叠，流通市值约6.2万亿元，在沪深A股流通市值占比约为15.7%。

安信期货研究报告认为，由于上证50、中证500合约在合约模式上没有太多改动，所以之前可以运用到沪深300合约的阿尔法策略、跨期套利、Beta套利、空头套保、指数增强等策略可以复制到新上市的品种中，有助于提升期货相关策略的资金容量。

一些市场人士指出，当前股指处于高位，随着套保需求的增加，期指做空力量会不断增强，进而造成期指贴水，贴水达到一定程度，将吸引套利资金进入，实现“买期指空现货”的策略。

首个交易日，中证500股指期货主力合约收报7,707.8点，与中证500现货收盘指数7,912.09已形成明显贴水。

**中证500期指并非调整导火索**

中信证券报告指出，中证500期货的推出不是引发近日小盘股调整的根本因素。此前推出融资融券、股指期货和ETF期权后，大盘的表现截然相反，因此衍生品种仅仅起到放大市场情绪的作用，但中证500期货的推出有可能是加大创业板风险的放大器。

中银国际证券策略分析师周荣华指出，中证500股指期货可能会更多的影响小盘股，“小盘股会受到期货市场双向的作用，会受到做空的打压，这也很正常，小盘股涨了这么多了。”

2015年以来，中小板、创业板指数累计了较高涨幅。虽然中证500的成份股更接近于具备成长特征的中型股，但基于股指期货T+0、流动性好、可做空、高杠杆的特点，业内认为中证500股指期货有可能会被用作对冲中小板、创业板指数风险的工具。

市场人士预计，随着沪深300股指期货、上证50期权、上证50股指期货、中证500股指期货等衍生品不断推出，品种间的联动性将不断加强，衍生品之间的跨期套利也即将推出，国内市场指数间分化将日渐缩小。

而对于不同期指之间的套利，东方期货总经理助理金士星则认为目前暂不可行。

“基于历史数据进行不同期指间的套利是不科学的，目前反而是用上证50指数期货和上证50期权进行对冲更靠谱。”他称。（完）